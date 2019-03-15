Погода 15 марта в Тюмени: штормовой ветер и снегопад

СЕГОДНЯ 04:45 2019-03-15T04:45:28+03:00

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Пятница, 15 марта, в Тюменской области будет очень снежной и очень ветреной. В регион идет метель и похолодание. Синоптики и МЧС предупреждают об ухудшении погоды.

В Тюмени весь день будет идти мокрый снег. Столбики термометров опустятся до -5 градусов, ветер будет 11-20 м/с. В Тобольске днем 0, а к вечеру до -4 градусов. Весь день будет сильны снегопад, а ветер в пределах 6-15 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске снег будет небольшим, но ветер 11-20 м/с, термометры утром покажут -2, к вечеру похолодает до -6. В Ишиме тоже небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 21 м/с. Температура воздуха -2 -5 градусов.

15 марта отмечается Всемирный день сна. Сон — особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил.

Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением на здоровье человека и общество в целом.

В этот день также отмечаются Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты бельков.

В народном календаре этот день назван Федотом Ветроносом. В этот день обычно дуют сильные ветры. На Руси даже существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю — это становится причиной последней большой оттепели. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь — это сулило мокрое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU