В Тюмени завершено расследование похищений и убийств бизнесменов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-14T16:17:46+03:00

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В Тюмени завершено расследование похищений предпринимателей, у которых за освобождение вымогали миллионные суммы. Трое бизнесменов в итоге были убиты.

Организатора банды и ее наиболее активного участника на днях передадут суду. Еще шесть соучастников еще знакомятся с материалами уголовного дела.

Банда действовала с 2010 года, задержать ее удалось только в 2018 году. Пятерка мужчин, хорошо зная о благосостоянии бизнесменов долго выслеживала своих жертв, затем внезапно нападала на них, похищала автомобили и долгое удерживая в квартирах, дачах, гаражах или автомобилях, силой и пытками вымогала выкуп, который мог достигать до 30 миллионов рублей.

Каждое преступление тщательно планировалось. При наблюдении за бизнесменами использовались GPS-маяки и видеокамеры, во время нападений - рации, одежда силовиков, перчатки, маски, огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, специальные средства, автомобили.

Запугивая своих жертв, злоумышленники демонстрировали им действия самодельных взрывных устройств, аналоги которых в специальных металлических поясах надевали на тело жертв, либо инсценировали совершение потерпевшим убийства другого человека - члена своей банды, заставляя жертву произвести в него выстрел холостым патроном, создавая у потерпевшего видимость реальности происходящего и фиксируя все это на видеозапись.

Для установления всех обстоятельств преступлений следователями СКР проведен значительный объем мероприятий. Проведены осмотры мест происшествий, выемки, проверки показаний обвиняемых на месте, процедуры опознания, допросы обвиняемых, свидетелей и родственников погибших. Сейчас расследование завершено и обвиняемых ждет суд, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU