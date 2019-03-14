2019-03-14T15:46:45+03:00
Спорт

Тюменские скалолазы привезли домой две медали Чемпионата и Кубка России

Соревнования открыли сезон состязания 2019 года
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские скалолазы привезли домой медали Чемпионата России и Кубка России. Соревнования проходили в Воронеже с 8 по 13 марта и стали первым крупным стартом 2019 года.

Ссильнейшим в дисциплине «скорость» на Кубке России стал Владислав Деулин. Тюменец в финале с результатом 5,84 секунды опередил москвича Льва Рудацкого (10,13). Бронзовым призером соревнований стал Дмитрий Тимофеев из Пермского края.

Серебро в Кубке России среди женщин завоевала тюменка Юлия Каплина. Многократная рекордсменка мира демонстрировала отличные результаты на всех предварительных стадиях, но в финале допустила небольшие ошибки, проиграв Елене Тимофеевой из Свердловской области. Бронза у еще одной скалолазки из столицы УрФО – Елизаветы Ивановой.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации скалолазания России, Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, региональной общественной организации «Федерация скалолазания Воронежской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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