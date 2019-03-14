На трассе Екатеринбург–Тюмень построят дорогу в обход Богдановича

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-14T15:08:11+03:00

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На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень построят дорогу в обход города Богдановича. ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс на разработку проекта строительства, а также достройки обхода Белоярского и реконструкции трассы с 35 по 104 км.

Победитель аукциона станет известен 11 апреля. Сами участник федеральной трассы должны быть готовы к 22 февраля 2021 года.

Объездная Богдановича – самый сложный участок на этом транспортном коридоре. Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса заходит в населенный пункт, где водители вынуждены стоять в пробках на железнодорожных переездах. Строительство обхода обеспечит беспрерывное движение.

Планируется, что на 88-м км трасса уйдет направо в обход города, пересекая железную дорогу по путепроводу, а затем вольется в трассу P-351 Екатеринбург – Тюмень на 104-м км, где будет построена развязка. Как точно пойдет дорога станет известно после того, как будет готов проект.

– В 2019 году мы приступаем к проектированию обхода Богдановича и в 2022 – 2024 годах начнем саму реконструкцию 70 км дороги. Таков наш «фронт» работ с учетом строительства обхода Белоярского и участка от Белоярского до Богдановича, – отметил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.

Что касается объездной дороги вокруг поселка Белоярский, то часть обхода уже построена, дорога находится на балансе «Управления автомобильных дорог Свердловской области». Однако в перспективе трассу передадут в ведение ФКУ «Уралуправтодор», после чего федеральным дорожникам останется достроить восемь км (с 56 по 64 км), чтобы обеспечить скоростное движение в обход населенных пунктов на участке от Малых Брусян до Белоярского.

Напомним, к 2024 году дорожники планируют расширить трассу Екатеринбург — Тюмень до четырех полос на всем ее протяжении. Вместе с тем транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением.

ИСТОЧНИК KP.RU