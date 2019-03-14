2019-03-14T14:59:37+03:00
Общество

Прокуратура и госжилнадзор начали проверку начислений за вывоз мусора в Тюменской области

Изучение документов идет сразу в трех организациях
Маргарита КАЛИНКИНА
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Прокуратура и госжилнадзор начали проверку начислений за вывоз мусора в Тюменской областиПрокуратура и госжилнадзор начали проверку начислений за вывоз мусора в Тюменской области
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Прокуратура Тюменской области совместно с госжилнадзором начала проверку начислений гражданам платы за твердые коммунальные отходы. Изучаются документы регионального оператора – ООО «ТЭО», а также организаций, осуществляющих подготовку платежных документов - ОАО «ТРИЦ» и филиала АО «ЭК «Восток».

Мероприятия проводятся в связи с выявлением фактов недостоверных сведений в квитанциях за вывоз мусора о количестве проживающих в квартирах и в связи с этим неверным начислением платы. При наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования с требованием о перерасчете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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