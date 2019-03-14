2019-03-14T14:28:55+03:00
Экономика

Как жители проводили зиму: впервые Тобольск обошел Тюмень

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Как жители проводили зиму: впервые Тобольск обошел ТюменьКак жители проводили зиму: впервые Тобольск обошел Тюмень
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В праздничную неделю этого марта тюменцы были в два раза активнее в интернете, чем в прошлом году. Трендом стали утренние чаты и посты – повышенный трафик связисты МегаФона фиксировали, начиная с 8:00. Каждый день в инстаграме с хештегом #блины появлялось 100 тысяч новых постов, а скачанных гигабайт хватило бы на просмотр мультфильма «-Ишь ты, Масленица!» 1,5 миллиона раз.

14 февраля 2019 года. Тюмень. Аналитики МегаФона выяснили, в каких городах региона абоненты чаще делились своими впечатлениями и определили самые «прокачанные» места празднования.

В центре Тобольска у пользователей смартфонов интернет-трафик был в 2 раз популярнее, чем разговоры по телефону. Гости праздника «Госпожа широкая Масленица» делились видеопостами кулачных боев чаще, чем фотографиями ряженных. Они загрузили такой объем трафика, что его хватило бы на 100 тысяч прямых эфиров, и стали самыми активными абонентами в глобальной сети во время Масленицы.

У жителей Ялуторовска интернет-трафик вырос на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Главным объектом для фото стала битва блинопеков и три трехметровых масленичных угощения по древнерусскому рецепту. За время праздничной недели абоненты загрузили столько информации, что ее хватило бы на размещение в соцсетях нескольких сотен тысяч снимков, и заняли второе место в рейтинге.

В Тюмени абоненты «МегаФона» заняли третью строчку рейтинга самых «прокачанных» мест региона, немного уступив жителям Ялуторовска. За неделю на массовых гуляниях они скачали объем, сравнимый с размещением ста тысяч сторис в Instagram. При этом Тюмень стала самым разговорчивым городом – люди здесь чаще других набирали номера родных и близких.

«В праздничные дни жители региона раньше обычного начинали активность в интернете. С утра они чаще всего открывали ВКонтакте и Instagram, а среди мессенджеров пальму первенства уверенно занял WhatsApp. Благодаря самому быстрому интернету МегаФона и безлимитному трафику на наших тарифах абоненты смогли свободно делиться впечатлениями в глобальной сети и что важно – без дополнительных затрат», – отметил руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Тюмени Александр Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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