Тюменцы снимут массовую видеооткрытку для жителей Крыма

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-14T14:32:53+03:00

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Массовую видеооткрытку снимут жители Тюмени на фестивале «Крымская весна». На флешмоб приглашают всех желающих. Съемка пройдет 16 марта в 12:00 на Цветном бульваре у фонтана. Видеообращение жителям Крыма будет опубликовано в социальных сетях с хэштегами акции #ВолонтерыТюмениВолонтерамКрыма и #ЖителиТюмениЖителямКрыма.

Напомним, что 16-18 марта жители региона отметят пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На различных площадках населенных пунктов Тюменской области будут проходить интерактивные программы, лекции, кинопоказы, выставки и мастер-классы. «Самая массовая видеооткрытка» в Тюмени - станет одним из самых ярких событий праздника.

В областной столице 16 и 17 марта с 12:00 горожан и гостей на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре ждет большой концерт. Здесь же будут организованы интерактивные площадки с творческими мастер-классами, веселыми стартами, фотозонами. Пройдут презентации блюд крымской кухни, туристических возможностей Крыма и Севастополя. В заключение праздника состоится массовое исполнение гимна Российской Федерации и народных песен.

ИСТОЧНИК KP.RU