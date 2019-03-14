Власти Тюмени продают гостиницу "Колос"
Пакет акций тюменской гостиницы "Колос" будут проданы с молотка 15 апреля. Торги пройдут на площадке «Российский аукционный дом» (lot-online). Покупателям предлагается лот из 6 246 акций, что составляет 100 процентов уставного капитала. Начальная цена 281 086 917 рублей.
Заявку на участие в продаже можно подать до 7 апреля на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», сообщает департамент имущественных отношений администрации Тюмени.
Более подробную информацию можно получить по телефону 39-82-58.
Напомним, гостиница позиционирует себя как недорогой отель в центре города. Она работает с 1966 года и способна одновременно разместить свыше 460 гостей. Здесь есть одно и двухкомнатные номера на одного и двух человек, а также целых групп.
ИСТОЧНИК KP.RU