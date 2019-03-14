Власти Тюмени продают гостиницу "Колос"

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-14T14:15:14+03:00

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Пакет акций тюменской гостиницы "Колос" будут проданы с молотка 15 апреля. Торги пройдут на площадке «Российский аукционный дом» (lot-online). Покупателям предлагается лот из 6 246 акций, что составляет 100 процентов уставного капитала. Начальная цена 281 086 917 рублей.

Заявку на участие в продаже можно подать до 7 апреля на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», сообщает департамент имущественных отношений администрации Тюмени.

Более подробную информацию можно получить по телефону 39-82-58.

Напомним, гостиница позиционирует себя как недорогой отель в центре города. Она работает с 1966 года и способна одновременно разместить свыше 460 гостей. Здесь есть одно и двухкомнатные номера на одного и двух человек, а также целых групп.

ИСТОЧНИК KP.RU