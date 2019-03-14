2019-03-14T13:41:31+03:00
Экономика

Сбербанк принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»

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Сбербанк принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»Сбербанк принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»
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Новоуренгойское отделение Сбербанка принимает участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». Гости выставки могут познакомиться с технологиями строительства, новыми проектами и особенностями планировок по объектам жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, а так же в Москве и Московской области, которые реализуют ключевые партнеры банка - компания «Пересвет» и представительство «ЛенСпецСМУ». Специалисты Сбербанка помогут подобрать комфортную программу ипотечного кредитования для покупки жилья, рассчитают размер ежемесячного платежа и оформят заявку на жилищный кредит.

На стенде Сбербанка представители бизнеса смогут подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке в рамках бесплатного пакета услуг «Легкий старт», получить консультацию по банковским гарантиям и кредитованию.

«Данная выставка дает представителям бизнеса уникальную возможность представить свои товары и услуги на активно развивающемся рынке Ямала. Для банка сотрудничество с малым бизнесом всегда было и остается одним из самых важных приоритетов. Именно поэтому мы не только оказываем предпринимателям банковские услуги, но и активно развиваем нефинансовые сервисы, поддерживаем полезные и интересные мероприятия для предпринимателей», – прокомментировал заместитель управляющего Новоуренгойским отделением Сбербанка Дмитрий Лобанов.

Выставка пройдет 14 и 15 марта 2019 года с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, ДЦ «ЯМАЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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