СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-14T13:32:45+03:00

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В Тюмени на четверть выросло количество пострадавших на улицах. Люди падают на гололеде и получают ушибы, растяжения, переломы рук и ног.

Только сегодня, 14 марта, по состоянию на 14.00 в травмпункт Областной клинической больницы №2 за медицинской помощью обратились 94 человека. Это примерно на 25% больше чем обычно. Треть пациентов повредили лучезапястные и голеностопные суставы, характерных при падении. У большинства пострадавших диагностированы растяжения связок, сильные ушибы, у нескольких людей – переломы.

Врачи напоминают, что весна — самое травмоопасное время года и призывают в это время носить устойчивую обувь - на широкой платформе, без каблука и с рельефной подошвой.

На улице не стоит торопиться. Ходить нужно осторожно, наступая на всю стопу. Пожилым людям рекомендуется брать трость с резиновым наконечником или заостренными шипами.

На дороге необходимо быть предельно внимательным, просматривать путь на несколько метров вперёд и обходить места с наклонной поверхностью и обледеневшие территории. По льдистой поверхности нужно идти как на лыжах, скользя всей подошвой. В гололедицу нельзя носить детей на руках или шее — в случае падения они пострадают сильнее вас.

Во время гололеда не рекомендуется носить тяжелую ношу, чтобы руки были свободы. При падении не стоит спасать вещи, которые в руках. Поберечь нужно сами руки.

После падения не нужно торопиться подняться. Сначала нужно осмотреть себя, нет ли травм, попросить прохожих помочь подняться и сделать первые шаги, чтобы понять, есть ли травмы. Непроходящая боль, отек, ограничение движения в поврежденной конечности – поводы для обращения в травмпункт.

В случае деформации конечности ни в коем случае нельзя самостоятельно исправить её положение. Чтобы облегчить состояние, стоит приложить к повреждённой конечности холод, попить воды или теплого чая.

Если возможности вызвать скорую нет, то транспортировка больного проводится самостоятельно после наложения шины с целью полного обездвиживания поврежденной конечности. Шину можно сделать из любого подсобного материала (палка, прутья, доски, лыжи, картон), приматывать ее к телу нужно так, чтобы она не болталась.

ИСТОЧНИК KP.RU