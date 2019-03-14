2019-03-14T13:06:25+03:00
Общество

Тюменские школьники запустили селфи-марафон «В Крыму…»

Дети в социальных сетях размещают снимки с отдыха на Черном море
Маргарита КАЛИНКИНА
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У школьников Тюмени стартовал селфи-марафон «В Крыму…». Акция проходит в социальных сетях в честь воссоединения Крыма с Россией.

В рамках подготовки к фестивалю «Крымская весна» подростки делятся фотографиями отдыха на побережье Черного моря. Первыми и пока самыми активными участниками стали ученики и педагоги Заводоуковской школы №4. С хэштегом #вКрыму они выложили не только семейные фотографии, но и снимки с образовательных смен, которые проходили в Артеке и других оздоровительных центрах Крыма.

Презентация фотографий селфи-марафона «В Крыму…» станет частью праздничных мероприятий в честь воссоединения Крыма с Россией, которые состоятся в каждом городе, районе и селе Тюменской области. В фестивале «Крымская весна», который пройдет 16 и 17 марта, примут участие около 45 тыс. школьников из всех муниципалитетов региона.

В школах региона также появились стенды, на которые все желающие могут прикрепить свои фотографии из Крыма и сделать коллажи с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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