СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-14T12:45:30+03:00

В Тюмень идет метель с дождем и сильный ветер Фото: Ольга Крыльцова

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Метель и сильный ветер идут в Тюменскую область. Ухудшение погоды ожидается уже завтра, 15 марта. Уже ночью в регионе повалит снегопад с дождем. Местами возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, сообщили в Тюменском гидрометцентре.

Днем 15 марта ожидается метель. Юго-восточный и восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы ветра достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +1 -4 градуса.

В ночь на 16 марта непогода немного стихнет, пойдет небольшой снег, местами умеренный, днем местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 8 -13 м/с. В отдельных районах до 18 м/с. Начнется похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -9 -14 градусов, днем -1 -6.

17 марта ожидается небольшой снег, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -13 -18 градусов, днем потеплеет до -1 -6 градусов.

В областном управлении МЧС России тюменцев призывают соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости, по городу передвигаться желательно на общественном транспорте.

В условиях гололёда на трассе нужно соблюдать безопасный скоростной режим, также быть очень осторожным при совершении манёвров на дороге.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

2. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

3. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

4. Нельзя находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

5. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU