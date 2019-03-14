2019-03-14T11:59:08+03:00
Общество

Еще одно безумство: тюменец прыгнул с Моста влюбленных в сугроб

Опасное развлечение было снято на видео [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Еще одно безумство: тюменец прыгнул с Моста влюбленных в сугроб. Фото vk.comЕще одно безумство: тюменец прыгнул с Моста влюбленных в сугроб. Фото vk.com
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Флешмоб безумств тюменских блогеров продолжается. В социальных сетях города появилось видео еще одного лихача. В этот раз молодой человек ради видео на своей страничке спрыгнул в сугроб с Моста влюбленных. После чего его примеру последовал второй молодой человек.

Съемки очень опасного развлечения были организованы с двух точек - снизу и сверху. Молодые люди подготовились и хотели показать со всех ракурсов рискованный прыжок. К счастью, обошлось без травм и трагедии. Свой поступок парни объяснили спонтанным желанием, который не несет никакого смысла и цели.

Одним из героев ролика стал Сергей Палавинкин, который известен горожанам тем, что летом разъезжал на горящем автомобиле. Кстати, тоже ради видео в социальных сетях.

Напомним, что в Тюмени нынешней зимой в социальных сетях появилась целая серия "безумных" роликов горожан. Молодые люди уже танцевали на проезжей части, катались в открытом автомобиле с оружием, организовывали на улице похищение девушки, катались раздетыми по торговому центру и по улицам города. За большинство выходок герои роликов получили наказание, в частности отсидели несколько суток под арестом. Но, видимо, дурной пример заразителен и угроза наказания не пугает молодых людей

Тюменец спрыгнул с Моста влюбленных в сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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