В школах Тюмени создают дружеские фотоколлажи для жителей Крыма

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-14T11:27:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Фотоколлажи о Крыме и дружеские пожелания жителям полуострова создают ученики школ Тюмени. Помогают им в этом родители и учителя. В городе проходит акция «Три цвета надежды». В холлах учебных заведений 16 и 17 марта будут созданы экспозиции, посмотреть которые сможет любой желающий.

В эти дни в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Тюменской области пройдет фестиваль «Крымская весна». Жителей областного центра ждут на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Для граждан подготовлена насыщенная развлекательная программа, а в заключении тюменцы все вместе исполнят гимн России.

Организаторы обещают много сюрпризов, в том числе и гастрономических. Состоится также праздничная программа, народные игры, творческие и кулинарные мастер-классы.

Напомним, что пять лет назад, 18 марта 2014 года, в результате референдума полуостров Крым официально вошел в состав России, Крым и город-герой Севастополь получили статус субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU