2019-03-14T11:02:33+03:00
Общество

Жителей Тюмени призывают сообщать об опасных сосульках

Виновные будут наказаны крупными штрафами
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителей Тюмени призывают сообщать об опасных сосульках. Фото администрации ТюмениЖителей Тюмени призывают сообщать об опасных сосульках. Фото администрации Тюмени
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Жителей Тюмени призывают сообщать об опасных сосульках и нависающем снеге на портал «Тюмень – наш дом». Сейчас кровли домов находятся под особым контролем властей города. Лавины и наледь представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей, а также машин, козырьков, отливов, балконов, выступающих частей фасада.

Квартальные Тюмени ежедневно осматривают здания. В связи с сезонным повышением температуры воздуха эта работа становится еще более тщательной. Особое внимание уделяют скатным крышам.

При несоблюдении требований Правил благоустройства Тюмени виновные лица привлекаются к ответственности. Физические лица наказываются штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей; должностные лица – от 20 до 50 тысяч рублей; юридические лица – от 50 до 200 тысяч рублей.

Очищать крыши от снега и льда обязаны, управляющие организации или собственники строений. Работы должны проходить в светлое время, с учетом всех мер безопасности. О тех, кто этого не делает, можно сообщить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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