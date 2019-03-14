В Тюмени депутаты продлили льготный налоговый режим для бизнеса

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-14T10:37:30+03:00

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Закон о продлении моратория на повышение налоговой ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН) принят сегодня, 14 марта, Тюменской областной думой. Законопроект был внесен губернатором Александром Моором и принят в окончательном чтении.

Закон предусматривает сохранение пятипроцентной ставки налога до 2023 года. Бюджет региона из-за этого недополучит около 4 млрд рублей, но позволит сохранить рабочие места для тех, кто трудится на малых предприятиях и индивидуальными предпринимателями. предоставление рабочих мест местным жителям.

Как подчеркнул глава региона - задача законопроекта поддержать малый бизнес.

- Президент поставил перед нами задачу войти в пятерку мировых экономик. Это объективно сложно, — отметил Александр Моор. — Для развития бизнеса важна стабильность, в первую очередь налогового законодательства. Эту цель мы и преследуем.

ИСТОЧНИК KP.RU