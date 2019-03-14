Жителям Тюмени с вторсырьем ждут на первом весеннем экодне

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-14T10:17:43+03:00

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Экологический день состоится в Тюмени в ближайшую субботу, 16 марта. Горожане могут сдать на переработку стекло, макулатуру, цветной металл и электрохлам. Не принимаются пластик, зеленое стекло, жестяные банки и вещи.

Грузовик, где будут принимать вторсырье будет курсировать по городу и остановится по графику:

11.00 – 11.30 – сквер «Молодежный» (ул. В. Гнаровской, 8 к.1).

11.30 – 12.00 – Малыгина, 51.

12.00 – 12.30 – сквер «Комсомольский».

12.30 – 13.00 – большая парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова).

13.00 – 13.30 – Газовиков, 30.

Акцию традиционного проводят волонтеры добровольческого проекта "Круговорот". Общественники пояснили, что пластик сейчас выделяют на мусоросортировочном заводе, но тот, кто не хочет выбрасывать его в мусорный бак, может сдать приемщикам самостоятельно.

Жестяные банки перестал принимать завод «УГМК-сталь». Этот металл очень тонкий и сгорает при очистке. Сейчас идет поиск другого предприятия.

Сбор вещей приостановлен из-за переполненного склада благотворительного магазина «Мистер спасибо».

Для получения более подробной информации горожане могут позвонить по телефону "горячей линии" по тел. 920-700.

ИСТОЧНИК KP.RU