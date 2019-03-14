2019-03-14T09:27:53+03:00
Происшествия

Тюменец упал с девятого этажа и остался жив

Молодой человек находится в реанимации
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец упал с девятого этажа и остался живТюменец упал с девятого этажа и остался живФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени с 9 этажа упал мужчина и остался жив. Он находится в реанимации и получает весь комплекс необходимого лечения.

ЧП произошло вечером накануне, 13 марта на улице Муравленко. Как сообщили в пресс-службе полиции Тюмени, 22-летний молодой человек выпал с балкона собственной квартиры. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Не исключено, что мужчина шагнул с балкона сам. Он состоит на психиатрическом учете.

Пациента каретой скорой помощи госпитализировали в областную клиническую больницу №2.

- Он находится в сознании на искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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