В Тюменской области отчим пригрозил пасынку убийством, ударив лопатой по голове

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-14T10:18:31+03:00

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Жителя Абатского района в Тюменской области обвиняют в угрозе убийством. Мужчина ударил лопатой по голове своего пасынка, когда тот заступился за свою мать.

57-летняя женщина обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что муж пришел домой пьяным и во время ссоры кулаком сначала ударил ее, а потом напал на сына. При этом он угрожал им убийством.

Мужчину доставили в полицию, где 55-летний селянин пояснил, что не смог сдержать эмоции в ответ на замечание жены.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». С драчуна взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU