2019-03-14T08:54:59+03:00
Происшествия

Тюменца на год ограничили в свободе за аварию с 87-летней бабушкой

Мужчине нельзя выезжать из города и посещать массовые мероприятия
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменского водителя на год ограничили в свободе за ДТП, а котором пострадала 87-летняя бабушка. Мужчине запретили выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства и работу, посещать массовые и иные мероприятия, участвовать в них без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, тюменец два раз в месяц обязан регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции.

Суд также удовлетворил иск прокурора Тюмени о взыскании с водителя в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, сообщили в облпрокуратуре.

Авария произошла днем 16 октября 2018 года. 31-летний водитель Subaru Impreza во дворе дома №76 по переулку 2-ой Степной при движении задним ходом не заметил бабушку-пешехода и сбил ее. Потерпевшая получила перелом правого плеча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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