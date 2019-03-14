В Тюменской области пойман серийный охотник за металлом

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-14T08:10:29+03:00

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Сельского охотника за металлом поймали в Тюменской области. Воришка сорвал замок частного дома, забрался в него и стащил металлические емкости и бензопилу. Преступление совершено в селе Сорокино. Злоумышленника удалось установить и задержать.

34-летний подозреваемый во всем сознался и пояснил, что похитил имущество, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Вырученные средства он использовал на личные нужды.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании п А ч 3 ст 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Полицейские также установили причастность мужчины к нескольким аналогичным преступлениям. Мужчина взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU