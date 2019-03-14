2019-03-14T06:56:50+03:00
Происшествия

Пьяная тюменка насмерть забила свою подругу

Мертвую женщину нашли в квартире с пробитой головой
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пьяная тюменка насмерть забила свою подругу. Тело 41-летней женщины с разбитой головой было найдено в квартире дома по улице Жигулевской 11 марта.

Выяснилось, что подруги вместе распивали спиртное, а затем поссорились. 52-летняя женщина ударила свою собутыльницу и та, потеряв равновесие, упала ударившись головой об пол. После этого она получила еще несколько ударов и через непродолжительное время скончалась.

По данному факту следственным отделом по Центральному округу областного управления СКР возбуждено уголовное дело на основании ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемая в побоях подруга задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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