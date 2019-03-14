2019-03-14T06:36:21+03:00
Общество

Школьники Тюмени сразятся в выразительном чтении «Живой классики»

14-15 марта на сцену выйдут 135 юных чтецов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Выразительное чтение отрывков из произведений российских и зарубежных прозаиков VIII – XXI веков можно будет послушать сегодня, 14 марта и завтра, 15 марта, в актовом зале тюменской гимназии № 5 (ул. Минская, 51-а). В городе пройдет районный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2019». На сцену выйдут победители школьного этапа.

За два конкурсных дня прослушивание пройдут 135 юных тюменских чтецов. Программа районного тура «Живой классики» расписана с 10 до 16 часов.

В этом году список литературных предпочтений тюменских школьников возглавили: Эрих Мария Ремарк, Надежда Тэффи, Владислав Крапивин, Ирина Пивоварова и Григорий Горин. Прочитать выбранные фрагменты из рассказов, повестей и романов конкурсантам предстоит на память. Каждому участнику на выступление будет дано от 2 до 5 минут, сообщили в городском департаменте образования.

- В своих выступлениях конкурсанты могут использовать декорации, музыкальное оформление и костюмы. Однако антураж не принесет дополнительных баллов. Главное: грамотная речь, выразительная дикция и артистизм исполнения, − отметила директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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