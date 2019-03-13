АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного выхода нефти на р. Иртыш

СЕГОДНЯ 20:20 2019-03-13T20:21:30+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие c целью проверки готовности и отработки действий персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в условиях ледостава. Учения проводились на подводном переходе магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск через р. Иртыш в Вагайском районе (Тюменская область).

В мероприятии приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы (ЛАЭС) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Аремзяны» и центральной ремонтной службы (ЦРС) Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН), Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ), а также отработано взаимодействие с подразделениями АО «Транснефть – Западная Сибирь». Применение средств ликвидации аварийных разливов нефти осуществлялось на двух рубежах. Всего в учениях было задействовано свыше 80 работников и 40 единиц техники.

Согласно сценарию учебно-тренировочного занятия в районе подводного перехода через р. Иртыш на магистральном нефтепроводе Усть-Балык – Омск обнаружено нефтяное пятно. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта Тобольского УМН условно условно остановил перекачку нефти и оповестил диспетчера территориального диспетчерского пункта в г. Тюмени, руководителей подразделений Тобольского УМН, службу безопасности УМН, а также контрольные и надзорные организации.

К месту предполагаемого выхода нефти направлена патрульная группа, сформированная из сотрудников ЛАЭС ЛПДС «Аремзяны» и сотрудников ООО «Транснефть – Охрана» для определения точки выхода нефти, уточнения характера и масштаба повреждения. Для локализации «разлива» на рубеж № 1 и № 2 в расчетное время прибыли колонны участка аварийно-восстановительных работ СУПЛАВ, ЛАЭС ЦРС Тобольского УМН и ЛПДС «Аремзяны».

Ширина реки в местах проведения работ по локализации «разлива» составила 290 м, глубина – до 10 м, толщина льда – 0,5 м. В целях полной локализации условного разлива на всех рубежах установлено порядка 1000 м русловых боновых заграждений, использованы нефтесборщики, сорбенты. Условный разлив нефти был локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тобольского УМН.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации аварийной ситуации. Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» приняли активное участие в обсуждении и оценке хода учений на всех этапах. После подведения итогов учебно-тренировочного занятия установлено – условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU