Погода 14 марта в Тюмени: снег с дождем и сильный ветер

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-14T04:51:44+03:00

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Четверг, 14 марта, а Тюменской области будет сырым и ветреным. В регионе будет идти снег с дождем, местами сильный. Ветер будет достигать 9, а то и 11 м/с. Средняя температура днем +2 +4 градуса.

Так, в Тюмени днем пойдет очень сильный мокрый снег, к вечеру он перейдет в дождь. По прогнозам синоптиков, в городе выпадет более 17 мм осадков. Температура воздуха составит 0 +1, к ночи потеплеет до +2. Ветер 4-9 м/с. В Тобольске тоже мокрый снег и дождь, осадков ожидается в двое меньше - до 8,7 мм. ветер 3-9 м/с, температура воздуха до +2 градусов.

В Ялуторовске и Заводоуковске очень пасмурно, утром снег, вечером дождь, температура воздуха поднимется до +4 градусов, ветер 3-8 м/с, к ночи усиление до 8-14 м/с. В Ишиме пасмурно, но без осадков. Воздух прогреется до +4, а ветер 6-12 м/с.

Сегодня отмечается сразу несколько всемирных праздников: Международный день рек, Международный день числа "Пи" и

В народном календаре день назван Евдокией Свистуньей. В этот день обычно дуют и свистят ветры. Считается, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Существуют и приметы. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже».

ИСТОЧНИК KP.RU