СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-13T19:38:18+03:00

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В Нижнетавдинском районе открылось новое придорожное кафе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заведение открыл предприниматель Алексей Слемнев, а организационную поддержку проекту оказало Инвестиционное агентство Тюменской области.

Свою предпринимательскую деятельность Алексей Александрович начал в 2017 году. Тогда неподалёку от трассы он открыл магазин товаров для охоты, рыбалки и активного отдыха, который сегодня является крупнейшим магазином с таким ассортиментом в Нижнетавдинском районе. Для нового кафе предприниматель на свои средства приобрёл помещение и сделал в нём косметический ремонт. На заём Фонда микрофинансирования Алексей Слемнев закупил холодильное, тепловое, электромеханическое оборудование, кухонные полки и стеллажи и мебель для зала.

Кафе уже пользуется большой популярностью у жителей Нижнетавдинского района.

Напомним, ещё одно придорожное кафе открылось в Сорокинском районе 15 сентября на трассе межмуниципального значения Викулово-Большое Сорокино-Ишим. Предприниматель Даур Хамитов выполнил большую работу по ремонту и благоустройству арендуемого помещения: подключил электричество, провёл внутреннюю отделку и закупил оборудование и мебель. Благодаря проекту было создано два рабочих места. Сегодня это кафе пользуется огромной популярностью у местных жителей, в планах предпринимателя расширение меню и приобретение караоке-системы.

ИСТОЧНИК KP.RU