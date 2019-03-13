2019-03-13T19:28:43+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей проинформируют о присоединении к электросетям

Бесплатный семинар пройдёт 20 мартта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских предпринимателей проинформируют о присоединении к электросетямТюменских предпринимателей проинформируют о присоединении к электросетямФото: pixabay.com
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Предпринимателей Тюменской области приглашают принять участие в бесплатном семинаре на тему «Повышение информированности бизнес-сообщества в сфере электроэнергетики». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он пройдёт 20 марта в 10 часов при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.

Главной целью мероприятия станет информирование потенциальных и существующих потребителей о процедуре технологического присоединения к электрическим сетям.

В рамках семинара планируется обсудить такие вопросы, как взаимодействие с клиентами в рамках технологического присоединения, особенности процедуры подключения к электрическим сетям объектов малого и среднего бизнеса, тарифная политика в области технологического присоединения, формирования тарифов на электрическую энергию, особые условия использования потребителями земельных участков, расположенных в границах охранных зон линий электропередач.

Мероприятие соберёт представителей электросетевых и энергосбытовых компаний, бизнес-сообщества, Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Бесплатный семинар поспособствует улучшению инвестиционной привлекательности города и области, делового имиджа электросетевых и энергосбытовых компаний Тюменской области, продвижению перспективных технологий в обслуживании клиентов, решению насущных проблем в сфере технологического присоединения и обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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