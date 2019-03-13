2019-03-13T18:48:52+03:00
Общество

В Тюменской области подведут итоги стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов»

Мероприятие состоится 20 и 21 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/pioner_tmnФото: https://vk.com/pioner_tmn
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Во Дворце творчества и спорта «Пионер» 20 и 21 марта состоится итоговое мероприятие стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для регионов». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участники презентуют свои проектные инициативы перед широкой аудиторией, по результатам защиты состоится награждение победителей.

В регионе стратегическая инициатива АСИ «Кадры будущего для регионов» реализуется с апреля 2018 года. За это время состоялся отбор талантливых подростков в возрасте от 14 до 17 лет, определены наставники и тьюторы, проведены серии образовательных и проектных сессий, интенсив «Губернаторская школа». В течение года участники работали над уникальными и прогрессивными проектами в разных сферах.

Во время реализации программы «Кадры будущего для регионов» ребята учились работать в командах, с нуля разрабатывать инициативы, познавали полезные методики и технологии, получали мотивацию от тьюторов и поддержку наставников и многое другое. Также участники смогли пройти общеразвивающие курсы «Лидерство» и «Тиминг» на платформе «Мобильное электронное образование» Агентства стратегических инициатив. В феврале представители команд посетили с экскурсиями крупнейшие предприятия области, чтобы познакомиться с процессом производства изнутри и изучить основные принципы и технологии создания новой продукции.

Итогом мероприятий станет презентация результатов проделанной работы – проектных инициатив, готовых к реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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