2019-03-13T18:36:51+03:00
Общество

В Тюменской области стартовал региональный комплексный проект «Школа волонтёра-2019»

Проект будет реализован в пять этапов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартовал региональный комплексный проект «Школа волонтёра-2019»В Тюменской области стартовал региональный комплексный проект «Школа волонтёра-2019»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области с 13 марта стартовал региональный комплексный проект «Школа волонтёра-2019», который будет реализован в пять этапов. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, с сегодняшнего дня зональные школы организованы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Тюмени для ребят от 14 лет, которые хотят принять участие в волонтёрской деятельности. Участники смогут пройти командные соревнования в рамках деловых игр и коммуникативных сессий.

В апреле в рамках проекта на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» запланирована образовательная программа акселерации проектов, в котором примут участие сотрудники и лидеры опорных центров добровольчества. Программа направлена на продвижение волонтерских проектов в СМИ, поиск и привлечение партнеров, подготовку к участию в грантовых конкурсах.

Вместе с этим параллельно стартует дистанционная образовательная программа проекта, которая продлится вплоть до августа 2019 года. Участники смогут узнать о направлениях волонтерского движения в Тюменской области, изучить их опыт, а затем пройти итоговое тестирование и получить сертификат. Также в мае пройдёт Школа лидеров опорных центров добровольчества Тюменской области. Участники определят основные векторы развития добровольческого движения в регионе и узнают, насколько возможно профинансировать флагманские проекты на региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях.

Завершающий этап – осенняя сессия Школы волонтёра, который стартует в конце сентября 2019. Осенняя сессия направлена на углубленное формирование у добровольцев Тюменской области компетенций по направлениям добровольчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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