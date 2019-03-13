2019-03-13T18:13:38+03:00
Экономика

На «ЗапСибНефехим» в Тобольске получили первые гранулы полипропилена

Первые тонны продукции получены в рамках тестирования оборудования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://zsnh.sibur.ru/Фото: http://zsnh.sibur.ru/
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На установке полипропилена компекса «ЗапСибНефехим» в Тобольске получили первые гранулы продукции из привозного сырья. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на директора по производству предприятия Андрея Гермашева, первые тонны продукции получены в рамках тестирования оборудования. Технология позволяет выпускать все типы полипропилена, представленные во всех сегментах рынка.

- Достижение этой вехи подтверждает работоспособность оборудования суммарной мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год, - отметил он.

Прогресс строительства установки полипропилена строящегося комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим» достиг отметки 99,8 %. На технологической установке уже закончены строительно-монтажные работы, теперь активно ведутся пусконаладочные. Так, например, проводятся функциональные испытания систем и проверка работоспособности систем безопасности.

Суммарный объём производимого полипропилена на тобольских предприятиях «СИБУРа» после запуска «ЗапСибНефтехима», включая действующее полимерное производство «СИБУР Тобольска», составит 1 млн тонн полипропилена в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире. Полипропилен, который будут производить на заводе, послужит сырьем для производства широкой линейки полимерной продукции (медицинские изделия, предметы личной гигиены, геотекстиль, трубы для горячего водоснабжения, тары и упаковки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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