КонструкторияPRO помогает тюменским подросткам с выбором будущих профессий

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-13T15:43:41+03:00

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В России можно получить свыше 2500 профессий, а в мире – около 50000. Каждый год появляется примерно 500 новых специальностей и столько же исчезает. 80% детей, которые сейчас ходят в детский сад, будут работать по профессиям, которых еще не существует. Мир меняется настолько быстро, что профобразование

за ним просто не успевает.

Чтобы помочь детям сделать правильный выбор будущей специальности, был создан проект #КонструкторияPRO. 12 марта в Голышманово прошло первое мероприятие проекта. Школьники смогли самостоятельно определить профессиональные направления, к которым они предрасположены. А главное, поняли, что выбирать профессию нужно не потому что «я хочу», «это вроде интересно», «родители сказали», «должно получиться», а по принципу «мне интересно», «я умею и могу», «это полезно для общества», «этим я готов заниматься 24 часа в сутки».

- Мы, образно говоря, не даем рыбу, да и удочку давать не хотим, для нас важно научить делать эту самую удочку, – подчеркивает Елена Кашкарова, куратор федерального проекта «Крепкая семья», организатор мероприятия. – Современные дети хотят всего и сразу, но в этом и состоит сложность современной педагогики – не поддаться искушению все «разжевать». До многих вещей, особенно профессиональных, нужно дойти самим, пробовать, ошибаться, набивать шишки и делать свои выводы. Ценность этого опыта является основой мировоззрения.

Организаторы планируют провести аналогичные мероприятия еще в девяти муниципальных образованиях юга Тюменской области (г. Ялуторовск, сёла Нижняя Тавда, Упорово, Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Сладково, Викулово, Абатское). Участие в проекте могут принять дети в возрасте от 12 до 15 лет, списки участников формируют муниципалитеты.

Игротека организована в форме открытого пространства, где представлено более 15 видов конструкторов и можно свободно передвигаться между площадками. Каждый участник получает карту, в которой обозначены основные отрасли и необходимые для работы в них надпрофессиональные навыки и умения, а также сформирован перечень конструкторов, которые эти навыки развивают. Помимо основных площадок предусмотрена зона робототехники, будет организована лекция для педагогов «Конструкторы в современной педагогике», а участники получат информацию о предложениях ссузов Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU