Тюменские подростки реже стали совершать правонарушения

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-13T14:58:17+03:00

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В Тюмени обсудили реализацию областной программы профилактики правонарушений. Накануне, 12 марта, прошло очередное заседание Координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

Как отметил начальник областного УМВД РФ генерал-майор Юрий Алтынов, реализация областной госпрограммы позволила добиться снижения преступности. Так, упал уровень уличных правонарушений, стало меньше краж, грабежей, разбойных нападений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Практически на 13% снизилась преступность среди несовершеннолетних. В 2018 году в рамках программы было проведено более 30 профилактических мероприятий, направленных на подростков. Реже стали совершаться правонарушения на «пьяную» голову, чему поспособствовало ограничение продажи алкоголя.

Юрий Алтынов также добавил, что в прошлом году в регионе началось тестирование системы видеоаналитики и распознавания лиц. Работа эта продолжается, проводится наладка видеооборудования.

Всего к единой системе хранения данных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» сейчас подключены более 1,6 тыс. действующих в Тюменской области камер видеонаблюдения. В этом году еще более 200 камер установят в местах массового скопления людей, включая перекрестки.

Вице-губернатор обратил внимание ответственных лиц на необходимость постоянного контроля за работоспособностью камер видеонаблюдения. Кроме того, Сергей Сарычев поставил задачи включить в единую систему видеонаблюдения камеры, контролирующих пожарную безопасность в лесах региона, а также по внедрению комплекса в муниципалитетах региона - в городах и райцентрах.

- Обеспечение безопасности жителей региона, эффективная борьба с преступностью и профилактика правонарушений - важнейшая задача региональных и муниципальных органов власти. Для ее решения необходимо четкое взаимодействие с правоохранительными органами и общественностью, - подчеркнул Сергей Сарычев, подводя итоги заседания Координационного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU