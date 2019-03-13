Семейная игротека «Конструктория» возвращается в Тобольск

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-13T14:33:52+03:00

Оба дня будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек

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В последние выходные марта в Тобольске пройдет игротека (30-31 марта), помимо конструкторов и детской железной дороги, гостей мероприятия ждут творческие и развивающие мастер-классы.

Одним из партнеров, которые проведут развивающие мастер-классы станет Детский центр «Капитошка». А организаторы привезут с собой уже полюбившиеся тобольским детям мастер-классы по изготовлению магнитов, индийских мандал и новинку - изготовление волшебных коробочек.

- Для гостей игротеки пройдет танцевальный мастер-класс, по традиции организованный лучшими волонтерами Тобольска. И, как всегда, часть билетов на первый день «Конструктории» будет подарено самым социально-активным семьям города, - поделилась депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, идейный вдохновитель мероприятия.

В рамках «Конструктории» Тобольск приедет ежегодный «Детский книжный обменник», на который можно принести хорошую, но ненужную дома книгу и обменять ее на интересную и нужную.

Оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни».

КУДА ЗВОНИТЬ

Узнать подробности о мероприятии и купить билеты по промо-цене можно по ссылке - https://constructoria.timepad.ru/event/890783/

ИСТОЧНИК KP.RU