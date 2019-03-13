На тюменских дорогах выявляют десятки авто с тонировкой не по ГОСТу

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-13T14:22:54+03:00

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В Тюменской области усилен контроль за светопропукаемостью стекол автомобилей согласно ГОСТ. По данной региональной Госавтоинспекции ежедневно наряды ДПС выявляют от 30 до 50-ти незаконно тонированных автомобилей.

Соответствие тонировки нормам проверяется с помощью приборов «Свет». Пленка должна быть не менее 70-ти процентов светопропускаемости. Приборы действуют в диапазоне температур от -40 до +40 градусов.

- Единственное погодное препятствие - мокрые от дождя, либо запотевшие стекла автомобиля, но инспектор, в этом случае, может просто протереть стекло в месте измерения прибором, - отмечает заместитель командира полка ДПС ГИБДД по Тюменской области Игорь Швец.

Он напомнил, что тонированные не по ГОСТ стекла автомобилей ухудшают обзор водителю, особенно в темное время суток. Это мешает вовремя заметить препятствие, например, пешехода, либо опасность на дороге.

- Чаще всего любители тонированных не по ГОСТ стекол – это молодые водители, как юноши, так и девушки. Свои действия они оправдывают нежеланием ловить на себе постоянно чьи-то взгляды, - отмечает Игорь Швец.

При этом административный штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. В случае если на месте пленку, не отвечающую ГОСТУ, снять не удастся, можно получить штраф до 1000 рублей, либо административный аресто до 15-ти суток.

ИСТОЧНИК KP.RU