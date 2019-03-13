Тюменцы могут помочь в сборе средств для лечения маленькой Лизы Ермаковой

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-13T13:39:09+03:00

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Полицейские Тюменской области просят неравнодушных жителей региона помочь в сборе средств для лечения полуторогодовалой Елизаветы Ермаковой. У дочки их коллеги - сотрудника ИВС УМВД России по Тюмени 32-летнего лейтенанта полиции Владимира Ермакова редкое заболевание.

У маленькой Лизы - гигантский невус туловища. Это огромная родинка в форме шортиков, покрывающая половину тела. Семья проживает в Заводоуковске и уже успела проконсультироваться со всеми местными и областным врачами.

- Как показывает практика, лечение данного заболевания в России успехов не приносит. Поэтому семья полицейского обратились в клинику Израиля, где успешно лечат данное заболевание, и судя по прогнозам девочку можно вылечить до 7 лет, но для этого необходимо собрать внушительную сумму денег, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам коллег, семья Ермаковых уже обратились в фонд ВорлдВита, где для семьи больной девочки был открыт сбор на лечение и подготовлено гарантийное письмо в клинику Израиля. Фонд оплачивает только операцию, остальные расходы - деньги на аренду, перелет, страховку - чуть более полумиллиона рублей семья должна найти сама.

Так, аренда скромного жилья в Иерусалиме на 3-4 месяца обойдется примерно в 400 000 тысяч рублей, медицинская страховка - 30 000 рублей, перелет и иные транспортные расходы обойдут 89 тысяч рублей. Для получения эффекта, ребенку предстоит пройти 4-5 этапов.

- Для семьи полицейского, где кормильцем является только Владимир, это непосильные деньги. Поэтому мы просим неравнодушных граждан помочь в сборах денежной суммы. Все, кому не безразлична судьба ребенка, могут перечислить денежные средства на номер карты: «Сбербанк» 4276 6700 2376 2841, получатель мама Ермаковой Елизаветы - Ермакова Ольга Сергеевна, - призывают тюменцев коллеги заводоуковского полицейского.

Подробнее о сборе средств и заболевании малышки неравнодушные тюменцы могут узнать на странице во Вконтакте - https://vk.com/ermakova_elizaveta.

ИСТОЧНИК KP.RU