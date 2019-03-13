Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
Банк УРАЛСИБ расширил возможности программы «Ипотечные каникулы». Теперь воспользоваться программой могут покупатели апартаментов на первичном рынке недвижимости. Ранее программа распространялась только на сделки по приобретению квартир в многоквартирных домах и таунхаусах на первичном рынке недвижимости.
Программа «Ипотечные каникулы» на покупку апартаментов действует в следующих регионах присутствия Банка УРАЛСИБ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» по-прежнему можно в любом регионе присутствия Банка.
«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками – партнерами Банка для клиентов, планирующих покупку недвижимости, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей уменьшается. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. При этом в любой момент клиент может «выйти из каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами.
Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.
Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ИСТОЧНИК KP.RU