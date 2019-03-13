Почти тысяча тюменцев за год дождались погашения долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-13T14:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области своевременная оплата труда сотрудникам предприятий находится на контроле не только прокуратуры региона, но и областного правительства. На прошедшем накануне, 12 марта, совещании губернатор Александр Моор призвал участников межведомственной группы не снижать внимания к данной теме.

Участники межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы, уплаты налогов и страховых взносов, отметили положительную динамику в погашении просроченной задолженности. Так, за период с 20 февраля 2018 года по 28 февраля 2019 года благодаря совместным усилиям удалось полностью погасить задолженность по заработной плате перед 950 работниками в девяти организациях.

По мнению главы региона, основные причины долгов организаций перед работниками – это экономические проблемы, а также неправомерные действия учредителей, собственников и руководителей.

- Все меры для стабилизации работы таких организаций важно принимать до наступления критической ситуации, когда уже нет финансовых средств и имущества, - подчеркнул Александр Моор. Губернатор отметил, что работа правительства области в этой части строится, в основном, на оказании господдержки и помощи в привлечении инвесторов.

В свою очередь, прокурор Тюменской области Владимир Владимиров заверил, что все организации, имеющие латентную задолженность по заработной плате, находятся под контролем прокуратуры. Совместно с другими структурами контролирующее ведомство обсуждает судьбу каждой организации, рассматриваются возможности и источники погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU