2019-03-13T11:59:48+03:00
Экономика

Тюменцы отгуляли веселую Масленицу с «Галамартом»

В парке Заречном «Галамарт» устроил аттракционы «Гигантские городки» и «Тянучка»
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Фото предоставлено пресс-службой сети магазинов «Галамарт»Фото предоставлено пресс-службой сети магазинов «Галамарт»
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В Тюмени финал Масленицы, 10 марта, стал самым веселым днем всей масленичной недели благодаря «Галамарту»: перетягивание каната, бой мешками, метание валенка, бег в мешках, много блинов и подарков ожидали горожан сразу на двух площадках – в сквере Депутатов и в парке Заречном.

В сквере на масленичном гулянии выступали приглашенные артисты из шоу-проекта «Отрада», а рыжие галамартовские коты с радостью обнимались и фотографировались с гостями праздника. Здесь же работала сказочная фотозона от «Галамарта», где каждый мог сделать снимки на фоне волшебного камня. Не обошлось и без специальных подарков: тюменцы получили мультиварку, утюг, тостер Leben, а также маленькую куклу – Бабу Ягу от магазина.

В парке Заречном «Галамарт» устроил аттракционы «Гигантские городки» и «Тянучка», поучаствовать в которых могли желающие всех возрастов.

Участникам конкурса на лучшее чучело «Тюменская Масленица – 2019» достались памятные призы: фоторамки, календарики и настенные часы. А еще один подарок от «Галамарта» – мультиварка Leben – ждал смельчаков на традиционном масленичном столбе.

Тюмень дружно отгуляла широкую Масленицу, с развлечениями, играми и угощениями – отличное настроение было обеспечено всем присутствующим.

КУДА ЗВОНИТЬ

8 800 333-4-000, www.galamart.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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