2019-03-13T11:51:24+03:00
Происшествия

Жителя Тюменской области убило лавиной снега, сошедшей с крыши

Следователи начали проверку всех обстоятельств происшествия
Марина Васильева
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Многоквартирный дом обслуживает ТСЖ «Сибиряк». Фото pixabay.comМногоквартирный дом обслуживает ТСЖ «Сибиряк». Фото pixabay.com
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В поселке Боровский Тюменской области местный житель погиб в результате схода снега с крыши дома. Районная прокуратура уже начала проверку случившегося.

Согласно предварительной информации, днем 11 марта 2019 года 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский. Ему требовался нотариус, офис которого находится на первом этаже многоквартирного шестиэтажного жилого дома по ул. Островского, 34.

- Когда мужчина подошел к крыльцу, на него с крыши дома упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала скорую помощь и полицию, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Несмотря на то, что мужчине сразу же на месте оказали первую медицинскую помощь и экстренно доставили в больницу, спасти его не удалось. Он скончался 11 марта около 16 часов от полученных травм.

Нотариальная контора, находящаяся в жилом доме по улице Островского, 34. Фото 2gis.ru

Нотариальная контора, находящаяся в жилом доме по улице Островского, 34. Фото 2gis.ru

Сегодня, 13 марта, Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Известно, что многоквартирный дом обслуживает ТСЖ «Сибиряк». Контролирующему ведомства предстоит провести проверку соблюдения законодательства о надлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома.

Расследование уголовного дела уже взял под личный контроль прокурор Тюменского района. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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