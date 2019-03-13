2019-03-13T10:59:05+03:00
Общество

Тюменцы широко отметят 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фестиваль «Крымская весна» развернется на нескольких городских площадках
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамент по спорту и молодежной политики администрации города ТюмениФото пресс-службы департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени
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Уже в эти выходные, 16 и 17 марта Тюменская область вместе со всеми регионами страны отметит 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В областном центре фестиваль «Крымская весна» развернется на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Откроет фестиваль концертная программа «Россия – Крым: Вместе навсегда!». Она начнется в 12 часов и продлится до 18 часов. На сцене выступят любимые артисты и творческие коллективы региона.

На Цветном бульваре гостей праздника угостят вкусным чаем, сладостями, а также проведут для них мастер классы по прикладному творчеству. Параллельно на других площадках пройдут спортивные соревнования. К примеру, тюменцы смогут выполнить нормативы ГТО или принять участие в викторине «Что мы знаем о Крыме?».

В 13:30 жители города смогут принять участие в записи видео-открытки «Волонтеры Тюмени волонтерам Севастополя». Действо пройдет на площади 400-летия города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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