За медпомощью к узким специалистам тюменцы могут обратиться онлайн

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-13T10:32:39+03:00

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Кабинет урологического здоровья заработал на специализированном Интернет-портале регионального департамента здравоохранения «Тюменская область – Территория здоровья». Виртуальный прием и консультирование пользователей будет вести главный уролог реоигна, заведующий урологическим отделением №2 стационара МСЧ «Нефтяник» Владимир Новоселов.

- Моя цель – донести до тюменцев достоверную информацию об актуальных проблемах мочеполовой сферы у мужчин и женщин. К сожалению, многие все еще стесняются обращаться к врачу и занимаются самолечением, увидев рекламные ролики по телевидению, начитавшись недостоверной информации в интернете, - отмечает врач.

В специальном разделе Владимир Геннадьевич будет публиковать полезную информацию по сохранению и укреплению здоровья, профилактике и лечении урологических заболеваний, а также отвечать на вопросы жителей региона.

В пресс-службе облздрава отметили, что это уже 13 виртуальный кабинет врача на портале «Тюменская область — Территория здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU