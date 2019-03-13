2019-03-13T10:32:39+03:00
Здоровье

За медпомощью к узким специалистам тюменцы могут обратиться онлайн

В областном центре открылся виртуальный кабинет врача-уролога
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиФото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
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Кабинет урологического здоровья заработал на специализированном Интернет-портале регионального департамента здравоохранения «Тюменская область – Территория здоровья». Виртуальный прием и консультирование пользователей будет вести главный уролог реоигна, заведующий урологическим отделением №2 стационара МСЧ «Нефтяник» Владимир Новоселов.

- Моя цель – донести до тюменцев достоверную информацию об актуальных проблемах мочеполовой сферы у мужчин и женщин. К сожалению, многие все еще стесняются обращаться к врачу и занимаются самолечением, увидев рекламные ролики по телевидению, начитавшись недостоверной информации в интернете, - отмечает врач.

В специальном разделе Владимир Геннадьевич будет публиковать полезную информацию по сохранению и укреплению здоровья, профилактике и лечении урологических заболеваний, а также отвечать на вопросы жителей региона.

В пресс-службе облздрава отметили, что это уже 13 виртуальный кабинет врача на портале «Тюменская область — Территория здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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