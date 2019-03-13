Тюменская биатлонистка завоевала «золото» Кубка Росавтодора

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-13T09:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Воспитанница Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Ксения Шнейдер заняла первое место на первенстве России «Кубок Росавтодора». Она стала лучшей в спринте на шесть километров.

Гонка среди девушек 18-19 лет прошла 11 марта в поселке Токсово Ленинградской области. Тюменка обогнала свою ближайшую соперницу из Карелии на 17 секунд и почти на целую минуту конкурентку из Москвы.

Еще одна воспитанница ОСШОР Л.Н. Носковой Дарья Шаклеева заняла 14-е место. Всего в соревнованиях участвовало 88 девушек, сообщает администрация города Тюмени.

Среди юношей в гонке на 7,5 км медали завоевали спортсмен из Мурманской области и два представителя Югры. Среди биатлонистов ОСШОР Л.Н. Носковой лучший результат показали Ильдан Бакиев, Павел Менделеев и Александр Бабушкин. Они заняли с 15 по 17 строчки среди 111 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU