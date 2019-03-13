Тюменца, промышлявшего кражами в торговых центрах, задержали
В Тюмени полицейские задержали местного жителя, обвиняемого в 13 преступлениях. Мужчина, находясь в многолюдных местах - торговых центрах, а также в общественном транспорте, совершал кражи дорогих смартфонов и кошельков.
Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый тюменец. В ходе обыска у него изъяли часть похищенных гаджетов. Здесь же полицейские нашли и медицинскую маску, в которой злоумышленник ходил на дело.
- Украденные телефоны фигурант сбывал, а деньги тратил на личные нужды. В настоящее время установлена его причастность к 13 эпизодам аналогичных преступлений, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Следственными органами возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
ИСТОЧНИК KP.RU