Тюменца, промышлявшего кражами в торговых центрах, задержали

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-13T10:51:29+03:00

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В Тюмени полицейские задержали местного жителя, обвиняемого в 13 преступлениях. Мужчина, находясь в многолюдных местах - торговых центрах, а также в общественном транспорте, совершал кражи дорогих смартфонов и кошельков.

Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый тюменец. В ходе обыска у него изъяли часть похищенных гаджетов. Здесь же полицейские нашли и медицинскую маску, в которой злоумышленник ходил на дело.

- Украденные телефоны фигурант сбывал, а деньги тратил на личные нужды. В настоящее время установлена его причастность к 13 эпизодам аналогичных преступлений, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет

ИСТОЧНИК KP.RU