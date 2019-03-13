2019-03-13T08:47:37+03:00
Здоровье

За 2018 год онкологию выявили более чем у шести тысяч тюменцев

В 20% случаев заболевание диагностируется на последней стадии
Марина Васильева
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В Тюменской области продолжается работа по обследованию населения и выявлению серьезных заболеваний. Так, в 2018 году более 6000 жителей Тюменской области узнали о обнаруженной у них онкологии.

К сожалению, из-за позднего обращения у каждого пятого заболевшего (в 20% случаев) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области. Те пациенты, кому диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут многие годы и десятилетия.

Злокачественные новообразования длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Правильно определить природу недомогания человека помогают профилактические обследования населения, но из-за загруженности не все могут прйти на прием с понедельника по пятницу.

Именно для работающего контингента населения ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» проводит 16 марта 2019 года в субботу очередной «День женского здоровья». На приеме тюменок будет ожидать врач-гинеколог и врач-маммолог. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Врачи отмечают, что злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19% в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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