За 2018 год онкологию выявили более чем у шести тысяч тюменцев
В Тюменской области продолжается работа по обследованию населения и выявлению серьезных заболеваний. Так, в 2018 году более 6000 жителей Тюменской области узнали о обнаруженной у них онкологии.
К сожалению, из-за позднего обращения у каждого пятого заболевшего (в 20% случаев) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области. Те пациенты, кому диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут многие годы и десятилетия.
Злокачественные новообразования длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Правильно определить природу недомогания человека помогают профилактические обследования населения, но из-за загруженности не все могут прйти на прием с понедельника по пятницу.
Именно для работающего контингента населения ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» проводит 16 марта 2019 года в субботу очередной «День женского здоровья». На приеме тюменок будет ожидать врач-гинеколог и врач-маммолог. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.
Врачи отмечают, что злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19% в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU