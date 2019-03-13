Тюменский тренер обманом завладел домом австралийской биатлонистки
Накануне, 12 марта, Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении тренера, имеющего двойное гражданство - России и Австралии. Мужчина признан виновным в мошенничестве.
Как стало известно, обвиняемый тренировал австралийскую биатлонистку в Тюмени. Ее родители в 2011 году купили земельный участок и незавершенный строительством дом в Тюменском районе. Недвижимость оформили на дочь и тренера в равных долях, чтобы тот тренировал спортсменку.
- В августе 2014 года, зная, что иностранка недостаточно хорошо владеет русским языком и не понимает юридически термины и формулировки, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. Фактически же девушка подписала два документа на газификацию дома и на продажу ее доли, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Позже, в мае 2015 года от имени спортсменки по доверенности был заключен договор купли-продажи ее доли тренеру. В итоге мужчина стал единоличным собственником недвижимости.
В апреле 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда признала доверенность и заключенный на ее основании договор купли-продажи недействительными.
Представитель фемиды назначил тренеру 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года за приченный его подопечной ущерб в размере более 1,6 млн рублей. Мужчине также предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU