2019-03-13T08:26:14+03:00
Происшествия

Тюменский тренер обманом завладел домом австралийской биатлонистки

За мошенничество мужчина получил четыре года условно
Марина Васильева
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Накануне, 12 марта, Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении тренера, имеющего двойное гражданство - России и Австралии. Мужчина признан виновным в мошенничестве.

Как стало известно, обвиняемый тренировал австралийскую биатлонистку в Тюмени. Ее родители в 2011 году купили земельный участок и незавершенный строительством дом в Тюменском районе. Недвижимость оформили на дочь и тренера в равных долях, чтобы тот тренировал спортсменку.

- В августе 2014 года, зная, что иностранка недостаточно хорошо владеет русским языком и не понимает юридически термины и формулировки, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. Фактически же девушка подписала два документа на газификацию дома и на продажу ее доли, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Позже, в мае 2015 года от имени спортсменки по доверенности был заключен договор купли-продажи ее доли тренеру. В итоге мужчина стал единоличным собственником недвижимости.

В апреле 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда признала доверенность и заключенный на ее основании договор купли-продажи недействительными.

Представитель фемиды назначил тренеру 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года за приченный его подопечной ущерб в размере более 1,6 млн рублей. Мужчине также предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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