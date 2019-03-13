Опасный участок трассы «Тюмень – Ишим – Омск» освятили

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-13T07:12:46+03:00

С начала года на 27-километре произошли две аварии, одна со смертельных исходом

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Участок автомобильной дороги федерального значения «Тюмень – Ишим – Омск» освятил настоятель Никольского храма поселка Боровский. Акция прошла накануне, 12 марта, на 27 километре. Прихожане вместе с отцом Евгением зачитали молитвы о сохранении здоровья и жизни участников дорожного движения.

По словам заместителя начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский», подполковника полиции Валерия Боуша, за два месяца 2019 года этот участок дважды становился местом дорожно-транспортного происшествия, в одной из аварий погиб человек.

- Такие профилактические акции, нацеленные на обеспечение дорожной безопасности, сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями духовенства проводят на постоянной основе. Как правило, они организуются на аварийно-опасных участках дороги, - пояснил он.

В свою очередь, настоятель храма отец Евгений Пуртов шутит, что на каждый перекресток, не находишься. Поэтому на дороге надо быть аккуратным, внимательным, сдержанным, тогда и божья помощь будет, считает настоятель.

Во время мероприятия священнослужитель окропил святой водой дорожное полотно, знаки и остановившиеся транспортные средства, а но одном из дорожных знаков «Уступи дорогу» повесили крестик.

ИСТОЧНИК KP.RU