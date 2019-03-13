Более 150 километров инженерный сетей реконструировали за 2018 год в Тюмени
В Тюмени продолжает комплексное строительство жилых районов. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры, в том числе строительству социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций.
Так, за 2018 год в городе было построено и реконструировано 154 км инженерных сетей, открыты два детских сада, школа и пять объектов спортивного назначения. Всего в эксплуатацию введено 822000 квадратных метров объектов капитального строительства
Сохраняются и объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог. В этом году будут построены и отремонтированы 13 км дорог. Это позволит существенно разгрузить некоторые участки и увеличить пропускную способность улиц.
- Задача комплексной застройки не просто наращивать темпы строительства, а качественно изменить объекты инфраструктуры, которые формируют как социальный блок, так и городскую среду, - отметил заместитель главы города Максим Афанасьев, выступая на круглом столе в рамках ХХV специализированной выставки «Строительство и архитектура».
Напомним, мероприятие стартовало накануне, 12 марта, в Выставочном зале Тюмени. Более 60 предприятий из различных городов представили свои услуги и товары в сфере строительных и дорожных технологий, ремонта и дизайна. Выставка завершит работу 15 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU