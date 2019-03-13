2019-03-13T06:32:54+03:00
Общество

Названа причина обрушения кирпичной кладки фасада дома на Профсоюзной в Тюмени

Управляющая компания не исполняет обязанностей по содержанию кровли
Марина Васильева
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Специалисты администрации города провели обследование дома № 79 по улице Профсоюзной в Тюмени. 11 марта здесь произошло частичное отслоение наружной версты кирпичной кладки фасада этого многоквартирного дома. О чем жители сообщили в социальных сетях.

Представители мэрии выяснили, что на фасад многоквартирного дома происходит постоянный сброс талых и дождевых вод. Виной всему ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей организацией ООО «ТЭСК» по текущему ремонту и содержанию кровли и системы водоотведения ливневых и талых вод.

- В настоящее время управляющей организацией проведены работы по монтажу навеса. Место происшествия огорожено сигнальной лентой, проезд автомобильного транспорта и проход граждан ограничен, проводятся мероприятия по укреплению кирпичной кладки фасада здания, отметили в администрации города.

В мэрии также отметили, что в данном многоквартирном доме в текущем году запланированы работы по капитальному ремонту кровли, инженерных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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