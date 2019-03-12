На Российско-Казахстанской границе в Тюменской области создадут зону «покоя»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-12T16:09:50+03:00

Работы будут проведены в течение года

Изменить размер текста: A A

Российско-Казахстанскую границу на территории Тюменской области продолжат укреплять. До 2020 года вдоль Казанского, Сладковского и Бердюжского районов будут созданы пограничные просеки и зоны «покоя». Это позволит снизить количество нарушений жителями приграничных населенных пунктов и минимизировать там несчастные случаи при обращении с оружием в период осенней и весенней охоты.

Вопрос о необходимости оборудования государственной границы обсуждался сегодня, 12 марта, на заседании антитеррористической комиссии в правительстве Тюменской области. Совещание провел губернатор Александр Моор. Было отмечено, что сейчас на всех участках границы проведена демаркация, установлены пограничные знаки. Для оперативного решения дальнейшего оборудования границы глава региона поручил создать рабочую группу.

Он напомнил, что 28 декабря 2018 года президент Владимир Путин утвердил комплексный план противодействия идеологии терроризма в России на 2019–2023 годы, который направлен на реализацию Стратегии национальной безопасности, концепцию противодействия терроризму и обеспечения безопасности личности, общества и государства.

- Наша задача - на основании документов, утвержденных президентом, продолжить работу по противодействию терроризму в Тюменской области, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU