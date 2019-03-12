2019-03-12T15:54:02+03:00
Общество

У портала «Тюмень – наш дом» появится мобильное приложение

Обратная связь с горожанами помогает властям быстро решать многие проблемы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Социальные сети и интерактивные порталы Тюмени стали реальным инструментом улучшения жизни горожан. Например, одна из тюменок четыре месяца из-за неработающей кнопки лифта вынуждена была с детьми и коляской спускаться и подниматься по лестнице. Как только сообщение появилось на портале «Тюмень – наш дом», проблема была решена на следующий день.

Использование обратной связи позволяет быстро решать частные, бытовые вопросы горожан. Для большего удобства тюменцев планируется в 2019 году запустить мобильное приложение портала «Тюмень – наш дом».

- Каждый может написать о той или иной нештатной ситуации в городе, проблеме во дворе, доме, общественном пространстве. В течение семи дней мы даем ответ по каждому случаю, - отметил глава города Руслан Кухарук. - Кроме того, администрация города ведет постоянный мониторинг популярных групп в социальных сетях. Мы понимаем, что кому-то удобнее сообщить о проблемах именно в пабликах. Специалисты проверяют сообщения и оперативно реагируют.

Сейчас на портале «Тюмень – наш дом» зарегистрировано 27 тысяч 832 пользователей. Здесь можно не только оставить предложения и замечания, но и найти данные по реализации программ по благоустройству дворов, ремонту домов и реконструкции дорог. К каждому дому прикреплена ключевая информация – об управляющей компании, депутате, поликлинике, участковом, квартальном, о планируемых и экстренных отключениях воды или электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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